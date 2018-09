Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Siemens war in der vergangenen Woche am Kapitalmarkt aktiv und hat in der vorigen Woche drei neue Anleihen begeben, so die Börse Stuttgart.Das Emissionsvolumen betrage insgesamt 2,75 Milliarden Euro. Alle Anleihen hätten eine Mindeststückelung von 1.000 Euro. Die erste Anleihe (ISIN XS1874127811/ WKN A195BX) habe eine Laufzeit von fünf Jahren. Der Kupon betrage 0,375 Prozent. Die zweite Anleihe (ISIN XS1874128033/ WKN A195BY) sei mit 1,000 Prozent verzinst und laufe bis zum 06.09.2027. Der dritte Bond (ISIN XS1874127902/ WKN A195BZ) habe eine Laufzeit von zwölf Jahren und biete eine jährliche Verzinsung in Höhe von 1,375 Prozent. (News vom 31.08.2018) (03.09.2018/alc/n/a) ...

