Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Talanx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Am interessantesten an der Versicherungsaktie sei der Bewertungsabschlag, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf Basis des kommenden Jahres ergebe sich laut Konsensschätzungen bei der Summe der einzelnen Unternehmensteile ein Abschlag von 25 Prozent. In der Vergangenheit habe dieser Abschlag zwischen 0 und 21 Prozent gelegen./mf/zb Datum der Analyse: 03.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2018-09-03/11:22

ISIN: DE000TLX1005