marktEINBLICKE um 12: Was bringt uns der Börsenmonat September? Commerzbank & Deutsche Bank im Fokus

Am Montagmittag geht es für den DAX weiter nach unten. Zum Glück halten sich die Kursverluste in Grenzen. Angesicht der neuen Unsicherheiten in Bezug auf den Handel oder die Schwellenländer sieht es jedoch auch nicht nach einer schnellen Erholung aus. Zumal sich einige Marktteilnehmer vor den in der Vergangenheit im Monat September beobachteten Kursstürzen fürchten.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,3% 12.329 MDAX +0,1% 26.935 TecDAX +0,4% 3.023 SDAX -0,1% 12.505 Euro Stoxx 50 -0,3% 3.381

