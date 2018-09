Was gehört alles in die eigene Hausbar?

Manchmal sitzt man in seiner Lieblings-Cocktailbar und denkt, dieses Erlebnis lässt sich doch wunderbar auch in den eigenen vier Wänden herstellen. Stimmt! Und das noch günstiger und viel einfacher als manche denken. Wir zeigen Ihnen unsere Grundausstattung für Ihre Hausbar. Mit dieser bieten Sie mehr Drinks an, als Ihre Gäste an einem Abend trinken werden.

Wir fangen jetzt einmal mit einem typischen Klischee an. Dem Traum eines jeden Mannes, im eigenen Keller (s)ein Reich einzurichten, das nur für ihn und seine Freunde gedacht ist. Dort werden auf einem riesigen Flachbildfernseher die Live-Spiele der Lieblings-Fußballmannschaft genossen und tiefgreifende Gespräche über die (Männer-)Themen geführt, die die Welt so richtig bewegen. Natürlich wird dabei das ein oder andere Bierchen getrunken. Und natürlich gibt es das Bier aus der hauseigenen Zapfanlage, die wiederum in eine Hausbar integriert ist. Stopp, Schluss!

Die Einrichtung

Kehren wir zur Realität zurück. Hausbar ja, im Keller? Nein! Die heutige Hausbar hat nichts mehr mit der verrauchten Kneipe an der Ecke im Keller gemein. Sie ist immer häufiger im Wohnzimmer zu finden. Eine gute Hausbar ist worum einen Freunde beneiden. Doch was ist "gut"? Sie muss keineswegs perfekt sein, nicht am besten sortiert und auch nicht die teuerste Ausstattung haben - sie muss einfach auf die eigenen Bedürfnissen zugeschnitten sein.

Dabei muss man gar nicht so tief in die Tasche greifen, wie manche befürchten werden. Bereits für wenig Geld kann die hauseigene Hausbar, angefangen mit einem Wein - bzw. Flaschenregal, über schicke Barhocker, bis hin zur professionellen Bartheke eingerichtet werden. Beliebt sind auch Minibars, zum Beispiel in Form von Weltkugeln oder Barwagen, die sich ganz schnell an den nächsten Einsatzort im Haus oder in der Wohnung bewegen lassen. In Möbelmärkten oder bei Online-Möbelversandhäusern wie home24.de oder Amazon gibt es dafür schon spezielle Rubriken mit allerhand Barmöbeln für Zuhause.

Was in eine eingerichtete Hausbar gehört, ist natürlich jedem selbst überlassen. Man muss sich in erster Linie hinter der heimischen Theke selbst wohlfühlen. Die Gäste sollten natürlich auf ihre Kosten kommen. Sei es mit dem Drink zum Ankommen, beim Aperitif, nach dem Essen oder einfach zum "just in time"-Drink. Das ist gar nicht schwer - wenn man sich als Gastgeber und Hobby-Barmann an einige Grundregeln für die Ausstattung einer Hausbar hält:

