BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Freitag zu einem Treffen nach Frankreich mit Staatspräsident Emmanuel Macron reisen. Das gab Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz bekannt. Das Treffen finde am Freitagnachmittag in Marseille statt. Zu dem geplanten Verlauf der Begegnung machte Seibert noch keine Angaben. "Details reichen wir nach", kündigte er an. Geplant sei aber eine Pressekonferenz von Merkel und Macron.

September 03, 2018 05:54 ET (09:54 GMT)

