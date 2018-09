Obwohl der Lichtspezialist Osram bei seiner Vorlage der Q3-Zahlen eine deutliche Schwäche offenbarte, konnte sich die Aktie gut schlagen. Was vor allem an zwei Punkten lag. Zum einen fielen die Quartalszahlen nicht so schlecht aus wie befürchtet. Zum anderen sorgt der Plan des Unternehmens, seine Leuchtengeschäft zu verkaufen, nach wie vor für die Hoffnung, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...