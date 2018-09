Homes & Holiday AG: Tochtergesellschaft Porta Holiday steht mit geplanter Übernahme vor signifikanter Verbesserung der Umsatz- und Ertragslage DGAP-Ad-hoc: Homes & Holiday AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen Homes & Holiday AG: Tochtergesellschaft Porta Holiday steht mit geplanter Übernahme vor signifikanter Verbesserung der Umsatz- und Ertragslage 03.09.2018 / 13:29 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Homes & Holiday AG: Tochtergesellschaft Porta Holiday steht mit geplanter Übernahme vor signifikanter Verbesserung der Umsatz- und Ertragslage - Vorvertrag für die Übernahme eines Ferienvermieters auf Mallorca geschlossen - Ziele 2018 des Partners: Buchungsvolumen >4 Mio. Euro; Nettoumsatz >700.000 Euro; Profitabilität - Teilweise Kaufpreiszahlung durch Sachkapitalerhöhung zu einer Bewertung von 2,50 Euro je Aktie München/Palma de Mallorca, 03. September 2018. Ferienimmobilienspezialist Homes & Holiday AG (ISIN: DE000A2GS5M9) setzt die zum Börsengang angekündigte Buy-and-Build-Strategie um: Zur Wachstumsbeschleunigung hat sie heute einen Vorvertrag zur Übernahme eines Ferienvermieter und dessen Tochtergesellschaft auf Mallorca geschlossen. Ziel ist die Fusion mit der ebenfalls in diesem Bereich aktiven Tochtergesellschaft Porta Holiday. Die neue Unternehmensgruppe würde mit annährend 1.000 Objekten zu den führenden Ferienvermietern auf Mallorca gehören. Gemeinsam könnten in den kommenden Jahren Wachstumschancen konsequenter genutzt und Synergien gehoben werden. Die Beteiligten streben an, den bindenden Kaufvertrag für die Transaktion bis spätestens Ende September 2018 abzuschließen. Mit der Übernahme würde Porta Holiday die Umsatz- und Ertragslage signifikant verbessern und spürbar positiv zur Entwicklung der gesamten Homes & Holiday Gruppe beitragen. Der Fusionspartner ist seit Jahren auf Mallorca fest etabliert, profitabel, schuldenfrei und hat eine klare Wachstumsstrategie. Ziel des Partners für das Jahr 2018 ist es, ein Brutto-Buchungsvolumen von mehr als 4,0 Mio. Euro und einen Netto-Provisionsumsatz mehr als 700.000 Euro zu erzielen. Darüber hinaus soll das Ergebnis vor Steuern (EBT) positiv sein. Zur Einordnung: Das Brutto-Buchungsvolumen von Porta Holiday lag im Jahr 2017 - also vor der Übernahme des Objekt-Portfolios von easyFinca im ersten Halbjahr 2018 - bei rund 860.000 Euro. Bisher hatten Analysten für 2021 mit dem Break-even der Porta Holiday gerechnet. Dies sollte mit der Übernahme früher erreicht werden können. Ein Teil der Kaufpreiszahlung soll liquiditätsschonend in Aktien der Homes & Holiday AG erfolgen. Dazu ist die Durchführung einer Sachkapitalerhöhung um 195.888 neue Aktien der Homes & Holiday AG geplant. Derzeit liegt das Grundkapital der Homes & Holiday AG bei 12.614.724 Aktien. Die Bewertung der neuen Aktien entspricht mit 2,50 Euro je Aktie dem Emissionspreis beim Börsengang im Juli 2018. Darüber hinaus besteht eine Verpflichtung (Lockup), die neuen Aktien für einen Mindestzeitraum von einem Jahr zu halten. Über die Höhe der Bar-Komponente des Kaufpreises - die zu rund 54% an definierte Ertrags-Ziele für die Jahre 2018 und 2019 gekoppelt ist - wurde Stillschweigen vereinbart. Homes & Holiday AG Der Vorstand Kontakt Homes & Holiday AG // Ludwigstraße 8 // 80539 München Investor Relations & Finanzpresse Fabian Lorenz // Tel. +49 221 29 83 15 88 // ir@homes-holiday.com Über die Homes & Holiday AG Die Homes & Holiday AG mit Sitz in München hat sich mit ihren Tochtergesellschaften Porta Mondial, Porta Mallorquina und Porta Holiday als erstes Franchisesystem auf Ferienimmobilien spezialisiert. Innerhalb eines integrierten Geschäftsmodells bietet die Gruppe alle Dienstleistungen vom klassischen Maklergeschäft (Porta Mondial/Porta Mallorquina), Ferienvermietung (Porta Holiday) bis Property Management (über externe Dienstleister) an. Dabei konzentriert sich die Gruppe mit ihren 21 Standorten auf Spanien und Deutschland, Europas attraktivste Märkte für Ferienimmobilien. Im Jahr 2017 erhöhte die Homes & Holiday Gruppe ihre Verkaufs- und Buchungsumsätze um mehr als 47% auf über 139 Mio. Euro. 03.09.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Homes & Holiday AG Ludwigstraße 8 80539 München Deutschland Telefon: +49 211 86 81 57 30 E-Mail: info@homes-holiday.com Internet: www.homes-holiday.de ISIN: DE000A2GS5M9 WKN: A2GS5M Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 720049 03.09.2018 CET/CEST

