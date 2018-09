MagForce AG nimmt im zweiten Halbjahr 2018 an neun internationalen Konferenzen teil DGAP-News: MagForce AG / Schlagwort(e): Konferenz MagForce AG nimmt im zweiten Halbjahr 2018 an neun internationalen Konferenzen teil 03.09.2018 / 14:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. MagForce AG nimmt im zweiten Halbjahr 2018 an neun internationalen Konferenzen teil Berlin und Nevada, USA, 03. September 2018 - Die MagForce AG (Frankfurt, Scale, Xetra: MF6, ISIN: DE000A0HGQF5), ein auf dem Gebiet der Nanomedizin führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus auf den Bereich der Onkologie, gab heute die Teilnahme des Unternehmens an neun wissenschaftlichen Kongressen und Investorenkonferenzen im zweiten Halbjahr 2018 bekannt: * Herbstkonferenz Datum: 03.-04. September 2018 Veranstaltungsort: Frankfurt Präsentation: Christian von Volkmann, Finanzvorstand der MagForce AG, Dienstag, 04. September 2018 * Goldman Sachs European Medtech and Healthcare Conference Datum: 05.-06. September 2018 Veranstaltungsort: London, Großbritannien Präsentation: Ben J. Lipps, Vorstandsvorsitzender der MagForce AG, Donnerstag, 06. September 2018 * Berenberg & Goldman Sachs Seventh German Corporate Conference Datum: 24.-26. September 2018 Veranstaltungsort: München Präsentation: Ben J. Lipps, Vorstandsvorsitzender der MagForce AG, Dienstag, 25. September 2018 * 13th Meeting of the European Association of Neuro-Oncology (EANO 2018) Datum: 10.-14. Oktober 2018 Veranstaltungsort: Stockholm, Schweden * 18th European Congress of Neurosurgery (EANS 2018) Datum: 21.-25. Oktober 2018 Veranstaltungsort: Brüssel, Belgien Stand: Nr. 12 Lunch-Symposium: "Local Therapies For Malignant Gliomas" Referenten: Prof. Dr. med. Walter Stummer, Direktor der Klinik für Neurochirurgie am Universitätsklinikum Münster; Colin Watts, MD PHD, University of Birmingham, Institute of Cancer and Genomic Sciences, College of Medical and Dental Sciences, Birmingham, Großbritannien Datum & Ort: "Golden Hall", Dienstag, 23. Oktober 2018; 13:15-14.15 Uhr * MEDICA 2018 Datum: 12.-15. November 2018 Veranstaltungsort: Düsseldorf Gemeinschaftsstand: Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH Nr. F 42, Halle 15 * 23rd Annual Scientific Meeting and Education Day of the Society for Neuro-Oncology (SNO) Datum: 15.-18. November 2018 Veranstaltungsort: New Orleans, Louisiana, USA * Deutsches Eigenkapitalforum 2018 Datum: 26.-28. November 2018 Veranstaltungsort: Frankfurt Präsentation: Ben J. Lipps, Vorstandsvorsitzender der MagForce AG, Dienstag, 27. November 2018 * Prior Kapitalmarktkonferenz Datum: 04. Dezember 2018 Veranstaltungsort: Dreieich Präsentation: Barbara von Frankenberg, Vice President Communications & Investor Relations der MagForce AG, Dienstag, 04. Dezember 2018 Über MagForce AG und MagForce USA, Inc. Die MagForce AG, gelistet im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse (MF6, ISIN: DE000A0HGQF5), zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft MagForce USA, Inc., ist ein auf dem Gebiet der Nanomedizin führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus auf Onkologie. Die unternehmenseigene Behandlungsmethode NanoTherm(R) Therapie ermöglicht die gezielte Behandlung solider Tumoren über die intratumorale Abgabe von Wärme durch Aktivierung superparamagnetischer Nanopartikel. NanoTherm(R), NanoPlan(R) und NanoActivator(R) sind Bestandteile der Therapie und verfügen als Medizinprodukte über eine EU-weite Zertifizierung für die Behandlung von Hirntumoren. Bei MagForce, NanoTherm, NanoPlan und NanoActivator handelt es sich um Marken der MagForce AG in verschiedenen Ländern. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.magforce.de Erfahren Sie mehr über unsere Technologie: video (You Tube) Disclaimer Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie 'erwarten', 'wollen', 'antizipieren', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'anstreben', 'einschätzen', 'werden' oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der MagForce AG tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die MagForce AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. Kontakt: Barbara von Frankenberg Vice President Communications & Investor Relations T +49-30-308380-77 E-Mail: bfrankenberg@magforce.com

