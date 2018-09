Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Orange SA von 20 auf 20,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der französische Telekomkonzern baue seine Marktanteile in der Heimat aus, schrieb Analyst Emmet Kelly in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/bek Datum der Analyse: 03.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

