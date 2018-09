Am Mittwoch könnte es tatsächlich wahr werden für Wirecard und das FinTech Unternehmen könnte in die erste Börsenliga aufsteigen. Die Aussichten haben den Aktienkurs kräftig nach oben getrieben - aber wie lange hält die Börsenparty noch an? Der September ist für den DAX historisch der schwächste Börsenmonat im Jahr - müssen wir uns auch 2018 darauf gefasst machen? Volker Meinel, Derivate-Experte bei der BNP Paribas blickt auf die wichtigsten Themen an den Finanzmärkten und berichtet, wie die Derivate-Anleger der BNP Paribas darauf reagieren.