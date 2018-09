Hamburg (ots) - Erste Ausgabe des neuen Magazins von Gruner + Jahr ab morgen im Handel / Die besten Restaurants unserer Zeit / Über 100 Restaurant-Tipps im Heft / Das Imperium des Tim Raue / Was tut sich in Deutschlands Küche / Start-ups zur Zukunft des Essens



Hamburg, 3. September 2018 - Es tut sich viel in Deutschlands Restaurants: Die Küche wird mutiger und kreativer, Zutaten und Zubereitung werden ausgefallener, gastronomische Konzepte selbstbewusster und risikofreudiger. Junge, charismatische Köche machen hierzulande und in aller Welt von sich und der New German Cuisine reden. Diese Entwicklung begleitet B-EAT, das neue Food- und Gastronomie-Magazin von Gruner + Jahr, das in jeder Ausgabe die derzeit besten und aufregendsten Restaurants in Deutschland, Europa und der Welt präsentiert.



B-EAT-Chefredakteur Jan Spielhagen: "Deutschland geht essen wie noch nie: neugieriger, besser, häufiger, experimentierfreudiger, gezielter und anspruchsvoller. Und genau da setzt B-EAT an. Es ist für alle, die gern essen gehen, Food und Drinks testen und offen sind für neue Geschmäcker. B-EAT ist kein Magazin nur für Feinschmecker, sondern Leitmedium und Navigationshilfe für Gastro-Fans und Restaurant-Besucher, für Ernährungsinteressierte und Food-Freaks, für Wein-, Champagner-, Bier-Enthusiasten und Spirituosen-Liebhaber."



Kernstück der aktuellen Ausgabe sind Porträts der 21 derzeit aufregendsten Restaurants weltweit, die von der B-EAT-Redaktion getestet und in den drei Kategorien "lässig & kreativ", "Avantgarde" sowie "klassisch & fein" bewertet werden. Dabei sind Restaurants von Berlin bis Bangkok, von preisverdächtigem Streetfood bis zur Haute Cuisine. Über alle Rubriken hinweg bietet B-EAT insgesamt mehr als 100 Restaurant-Tipps.



Darüber hinaus berichtet B-EAT über Trends und Entwicklungen aus dem gesamten Bereich der Kulinarik, porträtiert Stars wie Newcomer der Gourmetszene, spricht mit Winzern, Bartendern, Food-Aktivisten und Gastrosophen. In der ersten Ausgabe stellt die Redaktion Star-Koch Tim Raue und sein Unternehmen in einem ausführlichen Porträt vor. Außerdem präsentiert sie aufstrebende Koch-Talente aus Deutschland, spricht mit Food-Movern wie Verena Bahlsen über Nachhaltigkeit in der Lebensmittelindustrie und interviewt die Betreiber des weltweit ersten Restaurants, in dem ein Roboter kocht.



Dazu gibt es jede Menge Insidertipps: So verraten zum Beispiel Winzer ihre Lieblingsweine und der mehrfach ausgezeichnete Spitzenkoch Christian Jürgens empfiehlt die fünf besten Landgasthöfe. Reisetipps runden das Angebot ab.



Jeder Ausgabe werden vier Coupons beiliegen, mit denen Leser beim Besuch von vier ausgesuchten Restaurants einen exklusiven B-EAT-Moment kostenfrei erleben können, zum Beispiel ein Glas Champagner oder einen Signature Dish.



B-EAT, das neue, hochwertige Food- und Gastronomie-Magazin, erscheint erstmals am 4. September zum Copy-Preis von 6,90 Euro in einer Auflage von 100.000 Exemplaren. 2018 erscheinen insgesamt zwei Ausgaben, ab 2019 sind sechs Ausgaben pro Jahr geplant.



Bilder und Pressematerial sind unter folgendem Link erhältlich: https://bit.ly/2wvtIEe, Passwort: B-EAT



