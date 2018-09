Über 200 Experten aus der Lebensmittelkontaktbranche besuchen vom 3. bis 6. Dezember 2018 in Wien, Österreich, die Plastics Paper in Contact with Foodstuffs (P&P) von Smithers Pira -http://www.food-contact.com/plastics-paper.

P&P gibt einen fundierten und zeitnahen Überblick über den neuesten Stand der EU-Rechtsvorschriften und beleuchtet zusätzlich in kleinerem Umfang die internationalen Vorschriften. Die Konferenz, die von Dario Dainelli von der SIT Group, Italien, als "die wichtigste Veranstaltung in Europa zu Lebensmittelkontakt-Verordnungen" bezeichnet wurde, bietet Teilnehmern die einmalige Gelegenheit, frühzeitig mit den neuesten Bestimmungen vertraut zu werden, Kontakte mit gleichgesinnten Fachleuten zu knüpfen und die Best-Practice-Verfahren in der Branche kennenzulernen. Zu den Unternehmen, die im Rahmen der Veranstaltung referieren, gehören u. a. BASF, Nestlé, Iceland Foods, Kraft Heinz, Barilla G. e R. Fratelli, Sherwin Williams, The Food and Environment Research Agency (FERA), CEPI

Alistair Irvine, Business Compliance Manager von Smithers Pira, erklärte: "Angesichts der Flut von neuen Lebensmittelkontakt-Verordnungen wie der EU-Regelung 79/2018, 213/2018 und 831/2018 scheint sich das Tempo der Gesetzesänderungen drastisch erhöht zu haben. Während dieser dreitägigen Konferenz konzentrieren wir uns auf diese Änderungen und Compliance-Vorschriften in der EU, die für alle Unternehmen in der Lebensmittelkontaktbranche entscheidend sind."

Zu den Präsentationen zählen:

Safety assessment for "complex" starting substances and additives used for coatings/printing inks, Dr Martin Klatt, Head of Product Stewardship Regional Business Unit Dispersions and Resins Europe, BASF

Safety of packed food along the supply chain, Marja Pitkänen, Senior Scientist, VTT Technical Research Centre of Finland Ltd

Non-intentionally added substances (NIAS): Past, present and future, Dr Malcolm Driffield, Manager of the Packaging and Mass Spectrometry Solutions team, Fera Science Ltd

Gremiumssitzung: Shaping the future of food contact packaging in Europe, panellists include Iceland Foods, Nestlé Nespresso, CEPI

Weitere Informationen über Plastics and Paper in Contact with Foodstuffs finden Sie unter https://www.food-contact.com/plastics-paper/press

Über Smithers Pira

Smithers Pira ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Verpackungs-, Papier- und Print-Branche. Das Unternehmen bietet weltweit führende Expertise und Marktinformationen sowie eine Reihe von Testdienstleistungen, die von mehreren Standorten in Großbritannien und den Vereinigten Staaten unterstützt werden. Mit seiner mehr als 80-jährigen technischen und wissenschaftlichen Erfahrung unterstützt Smithers Pira die Kunden rund um den Globus im Hinblick auf ihre Geschäfts- und Prüfanforderungen.

