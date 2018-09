Hannover (www.aktiencheck.de) - Diese Woche startet mit einem Feiertag in den USA (Labor Day), aber bereits am morgigen Dienstag steht dann eines der beiden Datenhighlights für die nächsten Tage an: Der amerikanische ISM PMI dürfte mit 57,5 Punkten zwar moderat niedrigerer als im Vormonat ausfallen, aber weiterhin für den verarbeitenden Sektor in den USA ein positives Bild zeichnen, so die Analysten der Nord LB. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...