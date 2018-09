Der ADAC verleast nach dem BMW i3 nun auch Renaults Zoe an seine Mitglieder, seines Zeichens das meistverkaufte Elektroauto in Deutschland. Das Angebot gilt ab heute. Der Preis liegt bei 165 Euro monatlich, zuzüglich der Batteriemiete. Durch die Kooperation mit Renault Deutschland strebt der ADAC an, seinen über 20 Millionen Mitgliedern mehr Erfahrungen mit Elektromobilität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...