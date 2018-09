Hannover (www.aktiencheck.de) - Das geopolitische Umfeld bleibt auch weiterhin von Bedeutung für den Devisenmarkt, so die Analysten der Nord LB. So stehe die türkische Währung grundsätzlich noch immer unter Druck. Die Nachricht, dass die Notenbank in Ankara Risiken für die Preisniveaustabilität sehe und anlässlich der Sitzung im September auf dieses Umfeld reagieren wolle, habe der Lira zuletzt doch etwas helfen können. ...

