Frankfurt (www.fondscheck.de) - Jahrzehntelang fielen in Europa und den Vereinigten Staaten die Zinsen, so die Experten der DWS.Was Sparbuch-Fans geärgert habe, habe Anleihenbesitzer gefreut, denn fallende Zinsen würden regelmäßig Kursgewinne bedeuten. Doch inzwischen könnte das Ende dieser goldenen Phase gekommen sein. Einen Hinweis darauf liefere die deutsche Umlaufrendite: Seit ihrem Tief vor ziemlich genau zwei Jahren habe sich die Rendite überwiegend nach oben bewegt, wenngleich auch insgesamt nur ganz leicht. Die Umlaufrendite sei die gewichtete durchschnittliche Rendite repräsentativer Anleihen öffentlicher Emittenten und ähnlicher festverzinslicher Wertpapiere in Deutschland. Sie werde täglich von der deutschen Bundesbank berechnet. ...

