Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Verhandlungen zwischen der Europäischen Kommission und dem Vereinigten Königreich über den Brexit laufen auf Hochtouren, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Die Bundesregierung setzt auf einen geregelten Austritt Großbritanniens aus der EU - sie trifft aber auch Vorkehrungen für einen "No Deal". ...

