DAX: Volkswagen & Co sind die größten Verlierer des Handelsstreits

Auch wenn die US-Börsen am heutigen Montag aufgrund des Labor Day Feiertags geschlossen waren, waren es insbesondere die Handelspolitik der USA und des US-Präsidenten Donald Trump, die hierzulande eine wichtige Rolle spielten.

Das war heute los. Das Dauerthema Handelsstreit belastete die Stimmung unter Anlegern am deutschen Aktienmarkt. Derzeit weiß man gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Neben den Verzögerungen bei den NAFTA-Verhandlungen zwischen den USA und Kanada könnten in dieser Woche neue Strafzölle auf chinesische Waren hinzukommen, während der Handelsstreit zwischen der EU und den USA jederzeit wieder ausbrechen könnte. In einem solchen Umfeld dürfte es für den DAX schwierig werden, sich zu erholen.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX blieben die großen Ausreißer nach oben angesichts des schwachen Gesamtmarktumfelds aus. Relativ gut aus der Affäre zog sich zum Beispiel die adidas-Aktie (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0). Diese legte in der Spitze etwas mehr als 1 Prozent an Wert zu.

