Berlin (ots/PRNewswire) - ILIFE, ein branchenführender Entwickler, Hersteller und Vermarkter von Saugrobotern, stellt auf der IFA, die heute auf dem Messegelände Messe Berlin eröffnet wird, seine stetig wachsende Kollektion vor. IFA ist die weltweit führende Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte.



Die neuen Modelle von ILIFE - Teppichtiefenreiniger und Saugroboter mit integrierter Wischfunktion - stehen mit ihrer Best-in-Class-Performance im Mittelpunkt der diesjährigen Messe. Diese Modelle sind ein weiterer Schritt im Plan von ILIFE, intelligente und automatisierte Reinigungslösungen für mehr Haushalte verfügbar zu machen.



"Die IFA ist ideal, um das Produktangebot von ILIFE Verbrauchern aus aller Welt vorzustellen", sagt Chen Guanliang, VP, F&E von ILIFE Innovation Ltd. "Dank unserer langfristigen Vision und unserem Vertrauen in die Saugroboterindustrie haben wir intensiv in die Forschung und Entwicklung investiert, damit auch die allgemeine Öffentlichkeit bald in den Genuss der allerneuesten, hilfreichen Haushaltstechnik kommt."



ILIFE stellt auf der diesjährigen IFA u. a. die folgenden hochmodernen Reinigungsroboter vor:



- A7 - Ultra-Performance-Roboter mit mehreren Reinigungsfunktionen: Mit seinem CyclonePower Reinigungssystem, Dreifach-Seitenbürsten, freischwebender Rollbürste und seiner hohen Saugleistung kann der A7 hocheffiziente und komplexe Reinigungsaufgaben erledigen. Der A7 wird über eine Mehrfunktions-App, eine Fernbedienung oder eine Taste am Gehäuse eingeschaltet und ist die perfekte Haushaltshilfe für alle Familienmitglieder. - A8 - Roboter mit panoramischer Navigation reinigt mit Vision: Der A8 kann Wände, Möbel und selbst Haustiere in unmittelbarer Nähe "sehen" und sich dann für einen kollisionsfreien, methodischen und gründlichen Reinigungsweg "entscheiden". - V8s - Kombiroboter zum Saugen und Wischen sorgt für gründliche Reinigung: Der V8s ist mit dem preisgekrönten i-Dropping-System ausgestattet und kann jederzeit ganz einfach zwischen der trockenen Kehrfunktion und der feuchten Wischfunktion umgeschaltet werden, um zu Beispiel Pfotenabdrücke, verschüttete Milch oder hartnäckige Flecken zuverlässig zu beseitigen. - Modelle der nächsten Generation - durch Apps gesteuerte Roboter mit intelligenten Planungs- und Navigationssystemen: Diese künftigen Modelle, die nächstes Jahr auf den Markt kommen, werden mit einer HD-Kamera sowie einem fortschrittlichen CV-SLAM-Grafikalgorithmus ausgestattet. Sie sollen unseren Kunden ein unvergleichliches Reinigungserlebnis bieten und eine neue Ära der intelligenten Haushaltsreinigung einläuten.



ILIFE verzeichnet - aufgrund seiner umfassenden technischen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionskapazitäten sowie seines soliden Verständnisses der Kundenanforderungen - schon seit 2015 ein Umsatzwachstum von 100 % gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen wird weiterhin global expandieren, um mehr Haushalten rund um die Welt kostengünstige Haushaltsgeräte auf dem neuesten Stand der Technik anzubieten.



Die IFA 2018 wird heute eröffnet und dauert bis zum 5. September. Wenn Sie mehr über die Saugroboter-Kollektion von ILIFE erfahren möchten, besuchen Sie ILIFE auf Stand 111, Halle 7.1C (IFA Haushaltsgeräte).



Informationen zu ILIFE



Das Hightech-Unternehmen ILIFE mit Sitz in Shenzhen (China) besteht seit 2007 und ist auf robotergestützte Reinigungstechnik spezialisiert. Nach dem erfolgreichen Vorstoß auf den Weltmarkt hat ILIFE in über 30 Ländern und Regionen ein Vertriebsnetz aufgebaut, über das es das Verbrauchersegment rund um den Globus mit hochwertigen und kosteneffektiven automatisierten Produkten beliefert.



"ILIFE" ist eine Kombination aus "I" und "LIFE" und will das Streben jedes Menschen nach einem besseren Leben ausdrücken. Seit zwanzig Jahren helfen Reinigungsroboter Millionen Menschen auf der ganzen Welt dabei, ihre Wohnräume sauber zu halten. Als Weltmarktführer bei Saugrobotern setzt sich ILIFE für ein Smart-Home-Ökosystem ein, das durch künstliche Intelligenz dem Einzelnen sowie ganzen Familien ein Höchstmaß an Lebensqualität bietet.



