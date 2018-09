Vertreter lateinamerikanischer Staaten haben angesichts der Flüchtlingswelle aus Venezuela über gemeinsame Maßnahmen beraten. "Wir müssen die Krise sichtbar machen und die finanziellen Hilfen in die richtigen Wege leiten", sagte der geschäftsführende Außenminister von Ecuador, Andrés Terán, am Montag zu Beginn des zweitägigen Treffens von Repräsentanten aus einem Dutzend Staaten in Quito.

Venezuela steckt in einer schweren Versorgungskrise. Wegen Devisenmangels kann das erdölreichste Land der Welt kaum noch Lebensmittel, Medikamente und Dinge des täglichen Bedarfs importieren. Fast 2,5 Millionen Menschen haben das Land bereits verlassen.

Allein das Nachbarland Kolumbien hat über 935 000 Venezolaner aufgenommen. "Wir sind nicht in der Lage, mit dieser Migration alleine fertig zu werden", sagte der kolumbianische Außenminister Carlos Holmes Trujillo am Montag im Radiosender RCN.

Die Regierung in Bogotá hat darum gebeten, einen UN-Sondergesandten zu bestellen und einen internationalen Hilfsfonds aufzulegen. Am Mittwoch berät auch die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) über die Flüchtlingskrise in der Region./rr/DP/jha

AXC0214 2018-09-03/20:21