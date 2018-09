Goldman senkt Ziel für Deutsche Bank auf 12,20 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank von 12,50 auf 12,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die europäischen Großbanken hätten sich im zweiten Quartal insgesamt besser als erwartet entwickelt, wiesen aber immer noch deutlich geringere Eigenkapitalquoten als ihre US-Wettbewerber auf, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Ertragsentwicklung der hiesigen Institute habe aber nur noch knapp hinter jener der US-Geldhäuser gelegen. Die schwächste Performance habe jedoch die Deutsche Bank hingelegt, weshalb er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 bis 2022 reduziert habe.

Goldman senkt Ziel für Commerzbank auf 11,20 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 11,75 auf 11,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die europäischen Großbanken hätten sich im zweiten Quartal insgesamt besser als erwartet entwickelt, wiesen aber immer noch deutlich geringere Eigenkapitalquoten als ihre US-Wettbewerber auf, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Ertragsentwicklung der hiesigen Institute habe aber nur noch knapp hinter jener der US-Geldhäuser gelegen. Für die Commerzbank reduzierte der Experte aber seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 bis 2022.

UBS hebt Brenntag auf 'Buy' - Ziel 60 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Brenntag von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 50 auf 60 Euro angehoben. Nach fünf durchwachsenen Jahren rechnet Analyst Rory McKenzie beim Chemikalienhändler wieder mit nachhaltigem einstelligen Wachstum beim operativen Ergebnis. Die Bewertung spiegle die verbesserten Aussichten noch nicht wider, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie.

HSBC startet Scout24 mit 'Buy' - Ziel 52 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Scout24 mit "Buy" und einem Kursziel von 52 Euro in die Bewertung aufgenommen. Scout sei als Nummer Eins im Immobilienbereich und Nummer Eins bei den Autos starker Marktführer bei Online-Marktplätzen, schrieb Analyst Christopher Johnen in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Eintrittsbarrieren seien hoch und die Preismacht stütze dynamisches Gewinnwachstum.

Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Wirecard auf 225 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Wirecard nach den Zahlen für das zweite Quartal von 185 auf 225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sebastien Sztabowicz hob seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für den Bezahldienstleister in einer am Montag vorliegenden Studie an. Allein aus eigener Kraft dürfte der TecDax-Konzern zwischen 2018 und 2020 um jeweils mehr als 25 Prozent wachsen. Das Unternehmen gewinne rasch Neukunden hinzu und expandiere zügig außerhalb Europas.

HSBC hebt Societe Generale auf 'Buy' - Ziel 50 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Societe Generale von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 43 auf 50 Euro angehoben. Die Großbank drücke nach Wechseln im Management beim Umbau aufs Tempo, schrieb Analyst Kiri Vijayarajah in einer am Montag vorliegenden Studie. Er lobte den Fokus auf die Aktionäre und die Bereitschaft, sich von weniger profitablem Randgeschäft zu trennen.

