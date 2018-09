Wie wird dein Portfolio im August 2028 aussehen? Wenn du einen Investmentansatz wählst, der solche Fragen stellt, erhöhst du die Chancen, kluge Entscheidungen zu treffen, die zu einem vermögensbildenden Zinseszinseffekt in deinem Depot führen können. Während ich an alle Aktien in meinem Portfolio glaube, sind es fünf, die ich für die nächsten fünf Jahre für besonders überzeugend halte. Alle fünf haben bewiesen, dass sie ihr Kerngeschäft verteidigen und gleichzeitig gewinnbringende Wege gehen können, um ihre Missionen voranzutreiben. Diese fünf sind Amazon (WKN: 906866), Alphabet (WKN: A14Y6F) (WKN: A14Y6H), Intuitive Surgical (WKN: 888024), Axon Enterprise (WKN: A2DPZU) und Tencent Holdings (WKN: ...

