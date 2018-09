QSC teilte zu Beginn der neuen Handelswoche mit, dass die Ausgliederung des Telekommunikations-Geschäfts (kurz "TK-Geschäft") wie geplant erfolgt ist. Ich weise darauf hin, dass ich bei QSC investiert bin. Diese Ausgliederung ist demnach zum Stichtag 31. August geschehen. Seitdem ist das TK-Geschäft der QSC AG in einer separaten Gesellschaft ausgegliedert, der Plusnet GmbH. Dies war bei der jüngsten Hauptversammlung (HV) des Unternehmens so beschlossen worden. Da QSC an der Plusnet GmbH 100% ... (Peter Niedermeyer)

