Bei der Tschadsee-Konferenz sagen Staaten und Organisationen finanzielle Unterstützung in Milliardenhöhe zu. Die Angst vor einem Rückfall der Region in die Gewalt ist groß.

Die unter der Extremisten-Organisation Boko Haram und dem Klimawandel leidende Tschadsee-Region soll in den kommenden Jahren mit mehr als zwei Milliarden Dollar internationaler Hilfe unterstützt werden. Bei der Tschadsee-Konferenz am Montag in Berlin hätten mehr als 70 Staaten, internationale Organisationen und zivilgesellschaftliche Akteure insgesamt 2,17 Milliarden Dollar für humanitäre Hilfe zugesagt, teilte das Auswärtige Amt mit. Entwicklungsbanken hätten zudem günstige Kredite im Umfang von 467 Millionen Dollar versprochen.

Im vergangenen Jahr gab es den Vereinten Nationen zufolge Zusagen in Höhe von 672 Millionen Euro. Außenminister Heiko Maas warnte vor einem Rückfall der Region in die Gewalt. "Gerade ...

