Beliebter Kasinobetreiber startet Back-to-Work-Bonus-Woche mit kostenlosen Spins bei einigen seiner beliebtesten Titel

Die Sommerurlaubszeit geht zu Ende und um erst gar keine schlechte Laune aufkommen zu lassen, startet der aufregende Online- und Mobil-Kasino-Betreiber Golden Euro Casino seine Back-to-Work-Bonus-Woche.

Die beliebte Kasinomarke weiß, dass die erste Woche zurück am Arbeitsplatz schwierig sein kann. Deshalb sorgt sie für Spaß, indem sie an ab heute (Montag, 3.September) an jeden Tag dieser Woche bis Freitag, 7.September einen Sonderbonus vergibt.

Die Free-Spins-Bonusse gelten für einige der beliebtesten Slots von Realtime Gaming, darunter u. a. Ritchie Valens La Bamba, Ocean Oddities und Lucha Libre 2. Heute besteht das Angebot aus 18 kostenlosen Spins auf Panda Magic, die mit dem Code 3SEP18 eingelöst werden können.

Adrian Berger von Golden Euro Casino kommentierte: "Das Ende der Ferienzeit drückt bei manchen Menschen die Stimmung. Wir von Golden Euro Casino sind aber der Meinung, dass auch bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz der Spaß nicht verloren gehen sollte. Deshalb bieten wir die ganze Woche über großzügige kostenlose Bonus-Spins.

"So können die Spieler wieder in Schwung kommen und mit etwas Glück einen großen Gewinn einfahren, der den nächsten Sommerurlaub zu einem einmaligen Traumurlaub machen könnte."

Golden Euro Casino zählt zu den etabliertesten Online-Kasino- und Mobil-Kasino-Betreibern auf dem Markt. Sein Portfolio umfasst über 150 Slots, Tisch- und Poker-Spiele.

Zugang zum gesamten Spielesortiment von Golden Euro Casino ist möglich per Download, Instant Play oder Mobile Casino.

