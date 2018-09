Probiodrug ernennt Dr. Michael Schaeffer zum Executive Vice President Business & Strategy DGAP-News: Probiodrug AG / Schlagwort(e): Personalie Probiodrug ernennt Dr. Michael Schaeffer zum Executive Vice President Business & Strategy 04.09.2018 / 07:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Probiodrug ernennt Dr. Michael Schaeffer zum Executive Vice President Business & Strategy HALLE (SAALE), Deutschland, 04. September 2018: Probiodrug AG (Euronext Amsterdam: PBD), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das neuartige therapeutische Lösungen zur Behandlung von Alzheimer entwickelt, gab heute die Ernennung von Dr. Michael Schaeffer zum Executive Vice President Business & Strategy des Unternehmens bekannt. Dr. Schaeffer, der seine neue Position im August 2018 antrat, verfügt über mehr als 15 Jahre Pharma- und Biotech-Erfahrung im strategischen Business Development, Management wissenschaftlicher Projekte sowie von Allianzen. Dr. Ulrich Dauer, Chief Executive Officer von Probiodrug, sagte: "Wir heißen Michael Schaeffer herzlich in unserem Team willkommen. Mit seinen vielseitigen unternehmerischen Fähigkeiten und umfassenden Kenntnissen im strategischen Business Development für neurologische Projekte auf allen Ebenen der Wirkstoffentwicklung kann er zur Ausgestaltung von Probiodrugs Unternehmensstrategie einen sehr wertvollen Beitrag leisten. Hinzu kommen seine umfangreiche Erfahrungen darin, Innovationen in F&E-Allianzen voranzutreiben und im Management von CRO-Partnerschaften auf globaler Ebene. Wir freuen uns darauf, zusammen die nächsten Entwicklungsstufen unseres am weitesten fortgeschrittenen Produktkandidaten PQ912 in Angriff zu nehmen, für den wir unsere anstehenden globalen Phase 2b-Studien vorbereiten." Bevor Dr. Schaeffer zu Probiodrug wechselte, war er Gründer und Geschäftsführer der Biotechnologieunternehmen CRELUX GmbH und SiREEN AG. Unter seiner Führung gelang es CRELUX die Umsätze innerhalb eines Jahres fast zu verdoppeln. Nach der Übernahme von CRELUX durch WuXiAppTec im Jahr 2016 war Dr. Schaeffer verantwortlich für die Integration von CRELUX in die international führende CRO mit über 18.000 Angestellten und Sitz in Shanghai. Er promovierte in Molekularbiologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. "Ich war auf der Suche nach einer spannenden Aufgabe im Business Development in einem Unternehmen, das innovative Wirkstoffe auf der Grundlage herausragender Wissenschaft und für Indikationen mit besonders hohem medizinischen Bedarf entwickelt. Probiodrug erfüllt genau diese Ansprüche - daher freue ich mich sehr darauf, die weitere Entwicklung unserer Wirkstoffprogramme maßgeblich mitzugestalten", fügte Dr. Michael Schaeffer hinzu. ### Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Probiodrug Dr Ulrich Dauer, CEO Email: contact@probiodrug.de Optimum Strategic Communications Mary Clark, Supriya Mathur, Hollie Vile Tel: +44 (0) 203 714 1787 Email: probiodrug@optimumcomms.com Solebury Trout Michael Levitan Tel: +1 (646) 378-2920 Email: MLevitan@troutgroup.com MC Services AG Anne Hennecke, Susanne Kutter Tel: +49 (0) 211 529 252 27 Email: probiodrug@mc-services.eu Anmerkungen für Redakteure: Über Probiodrug AG Probiodrug AG (Euronext Amsterdam: PBD) mit Sitz in Halle (Saale) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, mit strategischem Schwerpunkt ausgerichtet auf die Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung von Alzheimer. Die Firma hat ein neues Therapiekonzept entwickelt, das in den Entstehungsprozess und das frühe Krankheitsgeschehen eingreift. Die Entwicklungsansätze zielen dabei auf das Pyroglutamat-Abeta (pGlu-Abeta) ab, einer Schlüsselkomponente der neuro- / synaptotoxischen Pathologieder Erkrankung. In diesem Prozess spielt das Enzym von Glutaminylzyklase (QC) eine entscheidende Rolle. Probiodrugs führender Produktkandidat, PQ912, hat eine Phase-2a-Studie (SAPHIR) erfolgreich abgeschlossen. Die Pipeline des Unternehmens umfasst daneben auch PBD-C06, einen anti pGlu-Abeta-spezifischen monoklonalen Antikörper, der sich in der präklinischen Entwicklung befindet. Probiodrug besitzt Patente, die die Inhibierung von QC als therapeutisches Prinzip (medical use) und seine Produktkandidaten (composition of matters) schützen. Aus eigener Sicht hat das Unternehmen eine führende Position auf diesem Forschungsgebiet. Über PQ912 PQ912 ist ein "first in class", hochspezifischer und potenter Inhibitor der Glutaminylzyklase (QC), des Enzyms, das die Bildung von synaptotoxischem pGlu-Abeta katalysiert. PQ912 zeigte therapeutische Effekte in Alzheimer Tiermodellen. Eine Phase-1-Studie an gesunden jungen und älteren Probanden zeigte eine gute Verträglichkeit bis zur höchsten Dosis, zudem eine dosisabhängige Exposition, die in der höchsten Dosis eine Enzymhemmung von über 90% in der Spinalflüssigkeit aufwies. Im Juni 2017 gab Probiodrug Topline-Daten der Phase 2a SAPHIR-Studie mit PQ912 in frühen Alzheimer Patienten bekannt und präsentierte die Ergebnisse auf dem CTAD Kongress 2017. Die erhaltenen Daten unterstützen (a) die Hypothese, dass pGlu-Abeta synaptotoxisch ist und (b) das therapeutische Konzept, das von Probiodrug verfolgt wird. Die Studie erbrachte wertvolle Hinweise, wie die Entwicklung von PQ912 als krankheitsmodifizierendes Medikament für Alzheimer weiter vorangebracht werden kann. Insgesamt machen die Ergebnisse das Programm für die Weiterentwicklung sehr attraktiv; Probiodrug hat die Vorbereitung eines Phase 2b Programmes initiiert. www.probiodrug.de Über die Alzheimer-Erkrankung Die Alzheimer-Erkrankung ist eine neurologisch-degenerative Erkrankung und die häufigste Form von Demenz. Heute leben 47 Millionen Menschen weltweit mit dieser Erkrankung und es wird davon ausgegangen, dass diese Zahl bis 2050 auf 131 Millionen ansteigen wird. Die globalen Kosten von Alzheimer für die Gesellschaft werden auf über 818 Mrd. USD geschätzt und im Jahr 2018 eine Billion Dollar erreicht haben wird (World Alzheimer Report 2016). In die Zukunft gerichtete Aussagen Die in dieser Pressemitteilung vorgestellten Informationen enthalten in die Zukunft gerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Die hierin enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf den Einschätzungen der Probiodrug AG zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. 