Zumindest in Brasilien kann der Bayer-Konzern erst einmal aufatmen. Dort können Landwirte nun weiterhin Glyphosat-basierte Herbizide einsetzen. Ein brasilianisches Gericht entschied zugunsten eines entsprechenden Antrags der Regierung des Landes. Anfang August hatte ein Richter in Brasilien eine Verfügung für ein Verbot der Registrierung und Verwendung von Glyphosat-basierten Herbiziden erlassen, bis Behörden die Produkte überprüft hätten. Die brasilianische Regierung beantragte jedoch, diese Verfügung außer Kraft zu setzen. Am gestrigen Montag schließlich entschied ein Gericht zugunsten des von der brasilianischen Regierung eingereichten Antrags. Brasilien ist der zweitwichtigste Markt für den US-Saatgutriesen Monsanto, der Glyphosat entwickelt hat und der kürzlich von Bayer für rund 63 Milliarden Dollar übernommen wurde.

