Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Signifikant steigende Produktionskapazitäten der Silikonhersteller dürften das derzeit sehr günstige Angebots/Nachfrage-Verhältnis in der Branche ab dem zweiten Halbjahr 2019 verschlechtern, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Entsprechend rechne er für das Spezialchemie-Unternehmen mit moderateren Margen in diesem Segment./edh/mis Datum der Analyse: 04.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2018-09-04/08:42

ISIN: DE000WCH8881