Aves One AG: Optimierung der Aves-Finanzierungsstruktur sorgt für eine jährliche Senkung des Zinsaufwands von mehr als EUR 1,0 Mio. DGAP-News: Aves One AG / Schlagwort(e): Finanzierung Aves One AG: Optimierung der Aves-Finanzierungsstruktur sorgt für eine jährliche Senkung des Zinsaufwands von mehr als EUR 1,0 Mio. 04.09.2018 / 08:48 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Aves One AG: Optimierung der Aves-Finanzierungsstruktur sorgt für eine jährliche Senkung des Zinsaufwands von mehr als EUR 1,0 Mio. Hamburg, 4. September 2018 - Die Aves One AG (Aves), ein stark wachsender Investor im Bereich Logistik-Assets, hat ihre Finanzierungsstrukturen weiter optimiert. So konnten Kreditverträge im Volumen von EUR 155 Mio., die zur Teilfinanzierung des vorhandenen Rail-Portfolios abgeschlossen wurden, vorzeitig, zu stark verbesserten Konditionen, refinanziert werden. Die deutlich niedrigere Zinsbelastung führt ab sofort zu einer jährlichen Reduzierung des Zinsaufwands in Höhe von mehr als EUR 1,0 Mio. (ohne Berücksichtigung von Einmalaufwand) und somit zukünftig zu einem verbesserten Konzernergebnis. Jürgen Bauer, Vorstand der Aves One AG: "Wir haben in der Vergangenheit angekündigt, dass wir das Ergebnis durch den Ausbau des Asset-Bestands und durch die Optimierung der Finanzierungsstruktur deutlich steigern werden. Mit dieser Refinanzierung und der jüngsten Übernahme des NACCO-Portfolios setzen wir unsere Ziele konkret um. Auch in Zukunft wollen wir diesen eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen". Über die Aves One AG: Die Aves One AG ist ein stark wachsender Investor im Bereich langlebiger Logistik-Assets mit dem Fokus auf Güterwaggons für die Schiene. Standardcontainer für die Schifffahrt, Wechselbrücken für die Straße sowie Logistikimmobilien gehören ebenfalls zum Portfolio der Aves One AG. Zu ihren Endkunden zählen staatliche Bahngesellschaften, Industrie- und Logistikunternehmen. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg ist im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN: DE000A168114; WKN: A16811). Weitere Informationen: www.avesone.com Kontakt Aves One AG Jürgen Bauer, Vorstand T +49 (40) 696 528 350 F +49 (40) 696 528 359 E ir@avesone.com 04.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Aves One AG Große Elbstrasse 61 22767 Hamburg Deutschland Telefon: 040 696528 350 Fax: 040 696528 359 E-Mail: ir@avesone.com Internet: www.avesone.com ISIN: DE000A168114 WKN: A16811 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; London Ende der Mitteilung DGAP News-Service 720277 04.09.2018

