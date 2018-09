Am deutschen Aktienmarkt gehen zum Handelsauftakt die Kurse leicht nach oben. Eine richtige Aufwärtsdynamik will aber nicht aufkommen. Dazu bereiten die Geschehnisse in Italien sowie der anhaltende Handelsstreit zwischen USA und China einfach zu großes Kopfzerbrechen bei den Anlegern. Aus technischer Sicht fehlt es ebenfalls an Signalen.

Den vollständigen Artikel lesen ...