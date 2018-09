Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Kion mit "Buy" und einem Kursziel von 76 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Gabelstaplerhersteller sei Marktführer im automatisierten Materialtransport und wettbewerbsfähig in einem strukturell wachsenden Geschäftszweig, lobte Analyst Frederik Bitter in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach der letztjährigen Gewinnwarnung des Unternehmens habe die Aktie um rund 25 Prozent abgewertet und sei nun ein attraktives mittel- bis langfristiges Investment mit einem Kurspotenzial von rund 30 Prozent./edh/ag Datum der Analyse: 04.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2018-09-04/09:07

ISIN: DE000KGX8881