Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Reckitt Benckiser auf "Overweight" belassen. Trotz der ermutigenden Geschäftsentwicklung der europäischen Konsumgüterhersteller im ersten Halbjahr hänge der diesjährige Erfolg von einem beschleunigten Wachstum und einer steigenden Profitabilität in der zweiten Jahreshälfte ab, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dank steigender Preise und einer anhaltend guten Nachfragedynamik in den Schwellenländern stünden die Chancen dafür gut. Innerhalb des Sektors zieht sie weiterhin die Aktien von Haushalts- und Körperpflege-Spezialisten jenen der Nahrungsmittelhersteller vor./edh/mis Datum der Analyse: 04.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2018-09-04/09:19

ISIN: GB00B24CGK77