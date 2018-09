Die Aktie des im TecDAX notierten Biotech-Unternehmens Evotec kennt derzeit kein Halten mehr. Am Montag war das Papier mit einem Plus von mehr als vier Prozent der beste Wert im TecDAX. Und auch im Monatsvergleich gibt es im deutschen Technologiewerteindex keine bessere Aktie als Evotec. Der Titel führt hier die Gewinnerliste mit einem Plus von rund 30 Prozent an. Zuletzt gelang der Aktie nun ein weiteres großes Kaufsignal: Im zweiten Anlauf glückte der Ausbruch über das bisherige 52-Wochenhoch, das im Oktober vergangenen Jahres bei 22,70 Euro markiert wurde. Damit ist der Weg aus charttechnischer Sicht nach oben frei.

