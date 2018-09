Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-09-04 / 09:50 *Oiltanking Singapore Chemical Storage Pte Ltd, ein Joint Venture zwischen Oiltanking GmbH und Macquarie Infrastructure and Real Assets ("MIRA"), hat mit Shell Eastern Petroleum Limited ("SHELL") einen langfristigen Vertrag über zusätzliche Propylenlagerung unterzeichnet.* Das bestehende C3-System bei Oiltanking Singapore Chemical für SHELL wird um zwei Propylenkugeltanks ergänzt und die strategische Partnerschaft zwischen SHELL und Oiltanking Singapore Chemical damit deutlich gestärkt. Mit dieser Erweiterung im Bereich Propylen, einem wichtigen Rohstoff für Jurong Island, festigt Oiltanking Singapore Chemical seine Position als wichtiger Chemie-/Propylen-Hub und integrierter Logistikdienstleister für Rohstoffe weiter. Zusammen mit den neuen Kugeltanks bietet das hochmoderne Tanklager dann 84 Tanks mit einer individuellen Tanklagerkapazität von 800 cbm bis 18.000 cbm an, was einer Gesamtkapazität von 409.000 cbm entspricht. *Oiltanking GmbH *ist eine Tochtergesellschaft der Marquard & Bahls AG, eines in Hamburg ansässigen Unternehmens, das in den Bereichen Energieversorgung, -handel und -logistik tätig ist. Oiltanking ist einer der führenden unabhängigen Anbieter von Tankraum für Mineralölprodukte, Chemikalien und Gase weltweit. Die Gesellschaft besitzt und betreibt 76 Tankläger in 25 Ländern in Europa, Nord- und Lateinamerika, im Nahen Osten, Afrika, Indien und im asiatisch-pazifischen Raum und verfügt über eine Gesamtkapazität von 20 Millionen cbm. *Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) *gehört zur Macquarie Asset Management Group, der Vermögensverwaltung der Macquarie Group (Sydney), eines diversifizierten Finanzdienstleistungskonzerns. Zum Portfolio der Macquarie Group gehören Vermögensmanagement, Bankwesen, Beratungsleistungen sowie Risiko- und Kapitallösungen rund um Forderungen, Kapital und Rohstoffe. Zum 31. März 2018 verwaltete MIRA ein Vermögen von mehr als $A 155,3 Milliarden in 148 Portfoliounternehmen, rund 300 Immobilien und 4,5 Millionen Hektar Agrarflächen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.oiltanking.com [1], www.marquard-bahls.com [2] und www.macquarie.com [3] *Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:* Douglas van der Wiel President Oiltanking Asia Pacific Pte Ltd +65 6305 8000 douglas.van.der.wiel@oiltanking.com Andres Bereilh Director East of Suez & Africa Oiltanking GmbH +49 40 37004 7440 andres.bereilh@oiltanking.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Oiltanking GmbH Schlagwort(e): Energie 2018-09-04 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 720365 2018-09-04 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=6eb45586f88d7be1764292dac4a50ef5&application_id=720365&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=e27efe3375190c836d193479ad0cacf4&application_id=720365&site_id=vwd&application_name=news 3: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=619aa311f965b97442e465ed6d038967&application_id=720365&site_id=vwd&application_name=news

