Bayer-Discount-Calls mit 33%-Chance bis zum Jahresende

Nach dem durch das Glyphosat-Urteil ausgelösten Kurssturz der Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017) von 93 auf bis zu 75,50 Euro erholte sich der Aktienkurs wieder auf bis zu 84 Euro, konnte dieses Niveau aber nicht halten. In den vergangenen Tagen wurde die Aktie knapp oberhalb von 80 Euro gehandelt. Die jüngsten Expertenanalysen, in denen die Aktie mit Kurszielen von bis zu 130 Euro zum Kauf empfohlen wird und in denen auch von einer Überreaktion des Marktes ausgegangen wird, lassen die Hoffnung auf eine Stabilisierung des Aktienkurses steigen. Wenn der Kurs der Bayer-Aktie nach den Kursrückgängen der vergangenen Wochen zumindest nicht wieder stark unter Druck gerät, dann wird sich ein Investment in Discount-Calls bezahlt machen.

Discount-Call mit Basispreis bei 65 Euro

Der BNP-Discount-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis bei 65 Euro, Cap bei 75 Euro, BV 1, Bewertungstag 21.12.18, ISIN: DE000PX1Z5S5, wurde beim Aktienkurs von 80,56 Euro mit 8,49 - 8,54 Euro gehandelt. Wenn die Bayer-Aktie am 21.12.18 auf oder oberhalb des Caps notiert, dann wird der Discount-Call mit der Differenz zwischen dem Cap und dem Basispreis unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses (75 Cap - 65 Basispreis)x1, im vorliegenden Fall mit 10,00 Euro zurückbezahlt.

Deshalb ermöglicht dieser Schein in etwas mehr als drei Monaten die Chance auf einen Ertrag von 17,10 Prozent wenn die Aktie nicht auf 75 Euro oder darunter nachgibt. Notiert die Aktie am Bewertungstag zwischen dem Basispreis und dem Cap, dann errechnet sich der Rückzahlungsbetrag, indem der Basispreis vom dann aktuellen Aktienkurs subtrahiert wird. Bei einem Aktienkurs von angenommenen 70 Euro wird der Schein mit 5,00 Euro zurückbezahlt, unterhalb von 65 Euro wird er wertlos verfallen.

Discount-Call mit Basispreis bei 75 Euro

Für Anleger mit höherer Risikobereitschaft und höheren Renditewünschen könnte der DZ Bank-Discount-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis bei 75 Euro, Cap bei 77,50 Euro, BV 1, Bewertungstag 21.12.18, ISIN: DE000DDE5AR9, interessant sein. Beim Aktienkurs von 14,38 Euro wurde der Discount-Call mit 1,83 - 1,88 Euro taxiert.

Notiert die Bayer-Aktie am Bewertungstag oberhalb von 77,50 Euro, dann wird die Rückzahlung des Scheines mit dem Höchstbetrag von 2,50 Euro erfolgen, was einem Gewinn in Höhe von 32,98 Prozent entsprechen wird. Allerdings ist zu beachten, dass dieser Schein bereits bei einem Aktienkurs von 75 Euro oder darunter wertlos verfallen wird.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bayer-Aktien oder von Hebelprodukten auf Bayer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de