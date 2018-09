Kreuzfahrt-Trend: Good News, we're taking a Cruise! (Teil 2) Das bieten AIDA und Mein Schiff

Der 2011 verstorbene Pop-Art-Künstler James Rizzi hat es bereits in seinem Bildtitel treffend auf den Punkt gebracht: Kreuzfahrten können eines der schönsten Dinge im Leben sein. Wir gehen für Sie an Bord - kommen Sie mit. In einer dreiteiligen Serie wollen wir uns dem Thema Kreuzfahrten aus verschiedenen Blickwinkeln widmen. In Teil 2 vergleichen wir die beiden beliebtesten Kreuzfahrtkonzepte der Deutschen, AIDA und Mein Schiff.

Preis und Buchung. AIDA hat viele Tarife und auch Schnäppchen-Aktionen. Eine Tour bekommen Sie auch über Tchibo & Co gebucht. Der Anruf bei der sehr netten AIDA-Hotline macht Sinn, denn den Überblick bei den Tarifen hat man schnell verloren. Mein Schiff hat dagegen ein übersichtlicheres Tarifmodell, bietet aber weniger Special-Tarife. AIDA ist also durchaus etwas für die Schnäppchenjäger unter den Kreuzfahrern und hat meist günstigere Einstandspreise. Gerade für Schnupper-Urlauber ideal.

Die Inklusivleistungen. Vollpension an Bord gibt es bei beiden Anbietern. Während bei AIDA Getränke an der Bar kostenpflichtig sind, kann der Gast auf Mein Schiff mit "Premium Alles Inklusive" kostenfreie Getränke überall an Bord erhalten. AIDA bietet aber Getränkepakete an, die zum Festpreis gebucht werden können. Neben der Vollpension in den beliebten Buffet-Restaurants sind bei AIDA auch die Kinderbetreuung, das Entertainment an Bord, sowie viele Sport- und Wellnessangebote inklusive. Mein Schiff trumpft zudem damit auf, dass das Hauptrestaurant "Atlantik" à-la-carte-Service ohne Aufpreis anbietet.

