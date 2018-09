Gestern wurde an der Wall Street nicht gehandelt. Am Dienstag melden sich die US-Börsen jedoch mit keinen besonders guten Vorgaben zurück, was die ohnehin schlechte Stimmung am deutschen Aktienmarkt nicht gerade verbessert. Entsprechend geht es für den DAX am Mittag um fast 1 Prozent in die Tiefe.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,8% 12.246 MDAX -0,5% 26.695 TecDAX -0,4% 3.013 SDAX -0,1% 12.431 Euro Stoxx 50 -1,0% 3.356

