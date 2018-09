Da war eine Chance, eine Bodenbildung hinzubekommen. Daimler (ISIN DE0007100000) kam schwungvoll in die vergangene Woche. Doch dann bleib sie da hängen, wo die Bären ihre Position normalerweise verteidigen würden, an einem Kreuzwiderstand. Der setzte sich aus der Mai-Abwärtstrendlinie und der 20-Tage-Linie zusammen. Diese beiden Hürden hielten die Käufer zur Mitte der Vorwoche im Bereich 56,60/57,20 Euro auf. Und das gelang effektiv, denn mit dem Start in diese neue Woche kehrte der Druck zurück. Diejenigen, die auf eine kleine Aufwärtswende hofften, sind nicht mehr zu sehen. Und das hieße: Freie Bahn für die Bären, die aus vergebenen Chancen der Käuferseite immer wieder neuen Mut ziehen.

