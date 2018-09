Berlin (ots) - Dank ihres Einsatzes für den Umweltschutz liegt die Scandic-Hotelgruppe im Topsegment der gesellschaftlich engagiertesten Marktteilnehmer in Deutschland: Bei der Vergabe des Siegels "Deutschlands wertvollste Unternehmen" erreichte die Gruppe den zweiten Platz im Dienstleistungssektor und die Bestwertung der Hotelbranche. Mit dem Siegel des Hamburger Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) dürfen sich Betriebe der Branchen Industrie, Handel und Dienstleistung schmücken, die der Gesellschaft einen besonders hohen Mehrwert bieten. Entscheidungsgrundlage sind die seit 2017 durch die EU geforderten Nachhaltigkeitsberichte für größere börsennotierte Unternehmen. Mit einem durchdachten, integrierten Konzept für den umweltfreundlichen Betrieb der deutschen Standorte konnte Scandic sich einen Platz auf dem Siegerpodest sichern.



Unternehmenswerte bemessen sich nicht nur in Aktienkursen, sondern auch darin, was sie für die Gesellschaft leisten. Die Scandic-Hotelgruppe stellt dabei höchste Ansprüche an sich selbst. Sie wurde in den vergangenen Jahren nicht nur für ihr exzellentes Serviceniveau ausgezeichnet, sondern auch für ein mitarbeiterfreundliches Arbeitsumfeld und die konsequent barrierefreie Gestaltung ihrer Häuser. Eins der Alleinstellungsmerkmale ist jedoch die umweltfreundliche Konzeption und Umsetzung des Hotelbetriebs. In diesem Bereich gewannen die deutschen Hotels der Gruppe Preise und Shortlist-Nominierung - unter anderem beim Green Belt, dem Meeting Experts Green Award, den Green Tec Awards und dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Das IMWF-Siegel führt die Reihe an Auszeichnungen nahtlos fort.



Die konsequente Ökostromnutzung für den Betrieb der Häuser in Deutschland markiert dabei nur den Anfang des Umweltengagements. Darüber hinaus bietet das Hotel spezielle Eco-Zimmer, nachhaltig produziertes Tagungsmaterial, recyclingfähige Arbeitskleidung und fair gehandelten Frühstückskaffee. Im Berliner Haus gibt es dank der 700.000 Bienen, die auf dem Dach ihre Heimat gefunden haben, sogar selbst produzierten Honig. "Wir sind stets auf der Suche nach weiteren Möglichkeiten, Gastfreundschaft und Umweltbewusstsein auf höchstem Niveau zu vereinen", sagt Michel Schutzbach, Head of Europe Scandic Hotels. "Die Auszeichnung ist nicht nur eine Ehre, sondern auch ein Ansporn, sich weiter für dieses Ziel zu engagieren."



Scandic hat als eines der ersten Unternehmen am Markt auf die Diskussion über umweltfreundlichen Tourismus zu Beginn der neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts reagiert. Bereits seit 1993 ist der nachhaltige Betrieb ein besonderes Merkmal der skandinavischen Hotelgruppe. Ein Vierteljahrhundert Erfahrung ermöglicht die Verbindung von Umweltschutz und ökonomischem Vorgehen. Dieser Anspruch an sich selbst prägt die Scandic Hotels nicht nur in Deutschland, sondern auf allen nationalen Märkten: In Schweden zum Beispiel belegt Scandic seit acht Jahren stets den ersten Platz der nachhaltigsten Hotellerie-Unternehmen.



Über die Scandic Hotels Gruppe



Scandic ist mit 16.000 Teammitgliedern und einem Netzwerk aus 280 Hotels in mehr als 130 Destinationen die größte Hotelgruppe Nordeuropas. Scandic Friends ist das größte Loyalitäts-Programm der Hotelbranche in Skandinavien. Unternehmerische Verantwortung war immer ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensphilosophie von Scandic und die Hotelgruppe gilt für die konsequente Einbindung von Nachhaltigkeitsstandards in allen Betriebsbereichen als Pionier ihrer Branche. Scandic Hotels ist an der Nasdaq Börse in Stockholm gelistet. www.scandichotelsgroup.com



