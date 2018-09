Quizzfrage: Wie heißt die Hauptstadt von Burkina Faso? Ouagadougou. Haben Sie's gewusst? Was Goldinvestoren auf jeden Fall über das westafrikanische Land wissen sollten ist, dass es zu den am schnellsten wachsenden Goldproduzenten in Afrika zählt und seit Jahren stabile Bedingungen für Junior Explorationsgesellschaften bietet. Zu den größten Erfolgen zählen Entdeckungen von Roxgold (TSXV: ROG), Semafo (TSX: SMF) und ...

