Zinsen gibt es zurzeit so gut wie keine und die Börsen laufen seitwärts. "Investieren Sie bis zu 30 Prozent Ihres Geldes in langfristige Sachwert-Investments", sagt Anselm Gehling. Der CEO der Dr. Peters Group sieht darin stabile Rendite-Chancen. Welche Sachwerte er bevorzugt, verriet er Manuel Koch im Inside Wirtschaft-Interview an der Frankfurter Börse.

Den vollständigen Artikel lesen ...