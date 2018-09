Apple konnte am Montag erneut aufsatteln und verbuchte dabei einen Gewinn von immerhin 0,4 %. Dies ist zwar nominell wenig, führte allerdings zu einem neuen Allzeithoch für Apple. Das Papier könnte in den kommenden Tagen nach Meinung der Charttechniker bis auf 200 Euro durchbrechen und dann die Chance ergreifen, runde Marke etwa bei 250 Euro anzugreifen. Es wird auf jeden Fall spannend, so die Meinung. Denn: Apple hat einen sehr starken charttechnischen Aufwärtstrend erreicht. Die Kurse klettern ... (Frank Holbaum)

