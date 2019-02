Aktionäre der CEWE Stiftung (WKN:540390) hatten in der Vergangenheit gut lachen, wenn sie sich ihre Beteiligung anschauten. Über die vergangenen drei Jahre haben sie Dividenden in Höhe von 5,25 Euro eingenommen und zusätzlich noch ein Kursplus von satten 66 % verzeichnet (verglichen mit Kurswerten am 15.2.2016 von 49,55 Euro). Vor wenigen Tagen kam dann die Kracher-Nachricht: Die Dividende wird um weitere 5,4 % auf ein Allzeithoch von 1,95 Euro gesteigert - die zehnte Erhöhung in Folge. Damit gehört ...

