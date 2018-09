Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Seit der im März angekündigten Übernahme des US-Rückversicherers XL Group für 15,3 Milliarden US-Dollar hätten die Aktine des französischen Versicherungskonzerns um mehr als 10 Prozent an Wert eingebüßt, schrieb Analyst Oliver Steel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die nun unterbewerteten Papiere dürften früher als erwartet von positiven Kurskatalysatoren profitieren./edh/tav Datum der Analyse: 04.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2018-09-04/14:01

ISIN: FR0000120628