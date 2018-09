Brüssel (www.anleihencheck.de) - Italien muss in den nächsten Wochen seinen Haushaltsplan vorlegen, so die Experten von BNY Mellon Investment Management.Schon jetzt würden sich Investoren sorgen, ob die neue Regierung ihre Drohung wahr mache und die EU-Schuldengrenze bewusst reißen werde. "Der Markt geht immer mehr von einem Worst-Case-Szenario aus, was sich in den Kursen widerspiegelt", sage Jon Day, Global Bond Portfolio Manager bei Newton IM - einer Boutique von BNY Mellon Investment Management. Die Brückenkatastrophe von Genua habe der Regierung den passenden Anlass geliefert, eine Erhöhung der Ausgaben zu rechtfertigen. Dabei würde eine Verbesserung der bröckelnden Infrastruktur Italien auch langfristig Wachstumsvorteile bringen. ...

