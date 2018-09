Bittube International SE: Firmenname und Geschäftsführung DGAP-News: Bittube International SE / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges Bittube International SE: Firmenname und Geschäftsführung 04.09.2018 / 14:18 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Hauptversammlung der RA-MICRO International SE (WKN A0LYDS / ISIN DE000A0LYDS1) hat am 03.07.2018 die Änderung der Firma RA-MICRO International SE in die Bittube International SE und entsprechende Änderung von § 1 Abs. 1 der Satzung beschlossen. Herr Saber Maram ist in der Sitzung des Verwaltungsrates am 20.06.2018 mit Wirkung ab dem 03.07.2018 auf die Dauer von zwei Jahren zum geschäftsführenden Direktor (executive director) der Gesellschaft bestellt. Die Eintragung ins Handelsregister Berlin Charlottenburg erfolgte zur Registernummer HRB 157682 am 03.09.2018. Kontakt: Anwaltskanzlei Dr. Peter Becker Am Borsigturm 56 13507 Berlin E-Mail: drb.kanzlei@gmail.com Telefon: +49 30 43598 788 04.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Bittube International SE Am Borsigturm 56 13507 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 43598 788 E-Mail: info@ra-micro-international.com Internet: https://coin.bit.tube ISIN: DE000A0LYDS1 WKN: A0LYDS Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 720451 04.09.2018

