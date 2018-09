Frankfurt (www.fondscheck.de) - Kurz vor Ende der Sommerpause scheinen sich Anleger mit frischem Elan um ihre Depots zu kümmern, so die Deutsche Börse AG."Mit gut 34.000 Trades hatten wir trotz Feiertag in Großbritannien eine aktive Woche im ETF-Handel", berichte Carsten Schröder von der Commerzbank. Anders als in jüngster Vergangenheit hätten sich Investoren gegenwärtig verstärkt auf ETFs mit Aktien aus dem Euroraum fokussiert. "Das Segment macht bei uns etwas mehr als die Hälfte aller Transaktionen aus." Der EURO STOXX 50 belege als Basiswert mit einem Anteil von einem Viertel aller Trades den aus Schröders Sicht außergewöhnlichen Spitzenplatz, gefolgt von STOXX Europe 600-Produkten (ISIN DE0002635307/ WKN 263530). "Bei beiden stehen Zuflüsse im Vordergrund." Zu Beginn der neuen Woche hätten es ETF-Investoren auch bedingt durch den Feiertag in den Vereinigten Staaten etwas ruhiger angehen lassen. ...

