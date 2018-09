WASHINGTON (Dow Jones)--Das Wachstum der US-Industrie hat sich im August unerwartet verstärkt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanager stieg auf 61,3 (Juli: 58,1) Punkte, während die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte einen Rückgang auf 57,5 prognostiziert hatten. Das Stimmungsbarometer liegt damit noch deutlicher über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum der US-Industrie signalisiert. Der Index gilt als zuverlässiger Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität in den USA.

Die stark beachteten Unterindizes für Neuaufträge und Beschäftigung stiegen auf 65,1 (60,2) und 58,5 (56,5) Punkte. Der Produktionsindex legte ebenfalls zu, und zwar auf 63,3 (58,5) Punkte. Der Subindex der Preise sank dagegen auf 72,1 (73,2) Punkte.

September 04, 2018

