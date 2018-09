NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie ist im August langsamer als im Vormonat gewachsen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 54,7 von 55,3 Punkten. Volkswirte hatten einen etwas niedrigeren Stand von 54,5 erwartet, der auch bei der ersten Veröffentlichung für August ermittelt worden war.

Die Unternehmen hätten den schwächsten Produktionsanstieg seit rund einem Jahr verzeichnet, sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. Er hält daher ein Produktionswachstum im dritten Quartal von lediglich 0,2 Prozent für möglich. Verantwortlich dafür seien vor allem die Exporte, nachdem die Auslandsbestellungen nur minimal gestiegen seien nach zwei Monaten mit Rückgängen. Lebhafter sei das Geschäft in den verbrauchernahen Branchen gewesen.

