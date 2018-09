London (www.fondscheck.de) - Bei Long-Silber-ETPs (ISIN DE000A0N62F2/ WKN A0N62F) kam es zu den stärksten Zuflüssen in 14 Wochen, da die Preisrückgänge überzogen erscheinen, so die Experten von ETF Securities by WisdomTree.Die Zuflüsse in Long-Silber-ETPs in Höhe von 32,9 Mio. USD in der vergangenen Woche hätten die anhaltenden Abflüsse in den vorangegangenen drei Wochen mehr als ausgeglichen. Die Silberpreise seien in diesem Jahr deutlich stärker gefallen als die Goldpreise. Erstere hätten seit Jahresbeginn bislang um 13 Prozent nachgegeben, Letztere um 8 Prozent. Das Verhältnis der Gold- und Silberpreise ist auf den höchsten Stand seit März 2016 gestiegen, was darauf hindeutet, dass Silber im Vergleich zu Gold günstig bewertet ist, und einige Anleger scheinen sich für eine Erholung der Silberpreise zu positionieren, so die Experten von ETF Securities by WisdomTree. ...

